Как сообщили «СЭ» в «Рубине», обмен комментариями главного тренера Леонида Слуцкого с нападающим Иваном Игнатьевым в социальной сети носил шуточный характер.

Ранее 21-летний форвард опубликовал фотографию на фоне дороги и автомобиля с подписью «Дальнобойщик Иван». Спустя час наставник прокомментировал публикацию, назвав футболиста злостным нарушителем карантина. Затем игрок и тренер обменялись еще несколькими репликами.

— Если речь идет о переписке Леонида Викторовича Слуцкого и Игнатьева в Instagram, то это шутки, — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба из Казани. (Евгений Белоусов)