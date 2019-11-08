Пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем с «Крыльями Советов». Прямая видеотрансляция
8 ноября 2019, 14:10
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско примет участие в пресс-конференции перед матчем 16-го тура российской премьер-лиги с «Крыльями Советов». Начало — 14:00 по московскому времени.
«СЭ» проведет прямую трансляцию пресс-конференции.
Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет в Москве в субботу, 9-го ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
«Спартак», набрав 18 очков, занимает девятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Крылья» (18) располагаются на седьмом месте.
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