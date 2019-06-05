Представители УЕФА разрешили проводить матчи Лиги Европы на стадионе тульского "Арсенала"

Представители УЕФА разрешили проводить матчи Лиги Европы на домашнем стадионе тульского "Арсенала", сообщается на официальном сайте клуба. В ходе визита представителей организации также был выявлен ряд недочетов.

– Замечания комиссии УЕФА касались участия команды в квалификации, – говорится на официальном сайте "Арсенала". – Более серьезные вопросы возникнут в случае попадания команды в групповой этап Лиги Европы.

Генеральный директор "Арсенала" обозначил ряд проблемных моментов. В частности, это отсутствие освещения в зоне подъезда команд. По его словам, вопрос прорабатывается с администрацией города Тулы. Кроме того, есть проблема асфальтирования дорог и парковок вокруг стадиона.

Необходимо создать навигацию по стадиону, установить указатели на двух языках. Подтрибунные помещения и входные зоны нуждаются в косметическом ремонте.

– Важно, чтобы стадион "Арсенал" соответствовал всем нормам и показателям УЕФА, был готов к проведению матчей международного уровня, - приводятся на сайте "оружейников" слова губернатора тульской области Алексея Дюмина.

Напомним, "Арсенал" занял 6-е место в премьер-лиге-2018/19. Туляки выступят во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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