Представитель Джано не подтвердил, но и не опроверг информацию о расторжении контракта игрока со «Спартаком»

Теймураз Лепсая, представитель 27-летнего грузинского полузащитника Джано Ананидзе не подтвердил, но и не опроверг информацию о расторжении контракта игрока со «Спартаком».

— Пока клуб не сделает официального заявления, ничего не могу комментировать, — сказал Лепсая.

В этом сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. Тренерский штаб Доменико Тедеско в дальнейшем не рассчитывает на легионера. (Иван Торопцев)