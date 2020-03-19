РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «В это сложное время всем нам нужно объединиться»

19 марта 2020, 19:35
Теги:

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о распространении коронавируса.

— Все вы знаете, какой сложный момент сейчас переживает не только наш регион, а весь мир, — цитирует Фетисова официальный сайт клуба. — Мы делаем все возможное для снижения рисков и предотвращения массового распространения коронавируса COVID-19, как в Самарской области, так и за ее пределами.

Заботясь о своем здоровье, вы помогаете всем остальным. Соблюдайте правила личной гигиены. Ни в коем случае на впадайте в панику, но проявляйте бдительность. В это сложное время всем нам нужно объединиться, стать добрее к окружающим, внимательней относиться к своему здоровью и, по возможности, окружить заботой близких людей. Не сомневаюсь, что мы все вместе справимся, преодолеем эту болезнь и сможем вернуться к прежней жизни, став еще более сильными после этого испытания. Здоровья все вам и вашим близким. Если болеть — то только за «Крылья».

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18000

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир