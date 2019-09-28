Председатель совета директоров «Динамо» прилетел на матч в Ростове
28 сентября 2019, 15:45
По информации «СЭ», сегодня на матче 11-го тура РПЛ в Ростове будет первое лицо «Динамо» — председатель совета директоров Юрий Соловьев. Вчера он проводил собрание с командой в Новогорске.
Матч может стать определяющим для «Динамо» и главного тренера команды Дмитрия Хохлова. Ранее москвичи проиграли «Лучу» в 1/16 финала Олимп-Кубка России, а в турнирной таблице чемпионата страны занимают 11-е место. На счету «Динамо» всего две победы в 10 играх. (Сергей Егоров)
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