Председатель совета директоров «Динамо» прилетел на матч в Ростове

По информации «СЭ», сегодня на матче 11-го тура РПЛ в Ростове будет первое лицо «Динамо» — председатель совета директоров Юрий Соловьев. Вчера он проводил собрание с командой в Новогорске.

Матч может стать определяющим для «Динамо» и главного тренера команды Дмитрия Хохлова. Ранее москвичи проиграли «Лучу» в 1/16 финала Олимп-Кубка России, а в турнирной таблице чемпионата страны занимают 11-е место. На счету «Динамо» всего две победы в 10 играх. (Сергей Егоров)

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