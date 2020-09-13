«Предложение есть. Я ничего не исключаю». Газизов — о продаже Кокорина
13 сентября 2020, 22:05
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:3) прокомментировал информацию об уходе нападающего Александра Кокорина. 29-летний россиянин дебютировал за красно-белых в этой встрече.
— Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый. Разговоры о «Роме»? Увидим оффер, будем разговаривать, — сказал Газизов.
— Готовы его продать?
— Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть.
— То есть Кокорин может уйти из «Спартака»?
— Я ничего не исключаю в этой жизни. (Севастиан Терлецкий)
Шамиль Газизов: «Футбол не состоит из трансферов»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи