«Предчувствия меня не обманули, это было классное шоу». Ковалевски — о матче «Спартак» — ЦСКА
09:33
Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски в своем Twitter поделился эмоциями от матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).
— Предчувствия меня не разочаровали! На «Открытие Арена» получилось классное футбольное шоу! Очень важная победа «Спартака» в московском дерби! До, во время и после матча много очень приятных встреч с близкими людьми. С победой «Спартак»!
Przeczucia mnie nie zawiod?y! To by?o bardzo dobre widowisko pi?karskie na @otkritiearena i bardzo wa?ne zwyci?stwo @fcsm_official w derby Moskwy i oczywi?cie przed, w trakcie i po meczu masa bardzo mi?ych spotka? z bliskimi lud?mi. С победой Спартак! ??? ??? pic.twitter.com/HjYQ1ks0Bx— Wojciech Kowalewski (@Kowalewski_Woj) August 19, 2019
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи