Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски в своем Twitter поделился эмоциями от матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

— Предчувствия меня не разочаровали! На «Открытие Арена» получилось классное футбольное шоу! Очень важная победа «Спартака» в московском дерби! До, во время и после матча много очень приятных встреч с близкими людьми. С победой «Спартак»!