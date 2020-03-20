Сфера спорта получит отсрочку по уплате налогов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры, сообщается на сайте Правительства России.

В тексте поручения говорится: «ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года».

Такая мера вводится для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями, с которыми они столкнулись из-за пандемии нового коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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