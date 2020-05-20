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Правительство РФ одобрит возобновление сезона в РПЛ до конца недели

20 мая 2020, 21:13
Офис РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Офис РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», правительство РФ до конца недели одобрит возобновление футбольного сезона в РПЛ.

В ближайшие дни с высокой долей вероятности будет получено положительное заключение от федерльных органов власти на возобновление чемпионата. (Дмитрий Зеленов)

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. По последним данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом — это второй показатель среди стран мира. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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