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«Позор нашего футбола». Игорь Ледяхов — о «Химках»

3 августа 2020, 02:00
Игроки «Химок» в товарищеском матче. Фото ФК «Химки»
Игроки «Химок» в товарищеском матче. Фото ФК «Химки»
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Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о ситуации в «Химках». Ранее клуб возглавил тренер из системы «Спартака» Дмитрий Гунько.

Футболисты &laquo;Химок&raquo; после поражения в&nbsp;финале Кубка России от &laquo;Зенита&raquo;.«Спартак» создает фарм-клуб. Так можно?

— Я никогда не видел такого, что происходит в последний месяц в «Химках», — цитируют Ледяхова «Известия». —  Это позор для нашего футбола. То клуб выходит в РПЛ, то не выходит, регламент непонятный, ждут последнего тура, чтобы решить, кто вылетает.

Цирк устроили с тренерами. Один ушел, другой пришел, его убрали через две игры. Убрали генерального директора. Я даже не знаю, кто сегодня вообще управляет «Химками». Все это выглядит очень странно.

Дмитрий Иванович Гунько — умный наставник. Искусно владеет тактическими приемами, силен в тактике. Он тренер спартаковского стиля, хорошо его знает, ведь всю жизнь провел в школе красно-белых, был тренером первой команды, дубля, долго работал в академии. Он может поставить «Химкам» спартаковский футбол. Стеночки-забегания — это ему знакомо.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1043099/sevastian-terletckii/khimkinskii-bes-novichok-rpl-stal-samym-obsuzhdaemym-klubom

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