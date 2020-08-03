Пожмет ли Прядкин руку Карпину? Президент РПЛ рассказал о конфликте с «Ростовом»

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» ответил на вопросы о конфликте, возникшем в завершающей части чемпионата России-2019/20 между ним и клубом из Ростова-на-Дону.

— «Ростов» развязал против лиги войну — тут и неоднократные высказывания Валерия Карпина, и публикация вашего заявления в комитет РФС по этике. Как такую политику клуба восприняли вы?

— В ней была сильная эмоциональная составляющая, и мы это понимаем, — отметил Прядкин. — На одном из недавних собраний я в конце сказал: «Это недопустимо. Давайте решать все вопросы и высказывать все друг другу внутри, а в информационное пространство выносить коллегиальные решения».

Давно и хорошо знаю Валерия Карпина. Но то, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, — недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», — это удар не только по лиге, ее престижу и имиджу. Это удар и по самому Роспотребнадзору. Зачем бить по людям, которые работают над тем, чтобы в нашей стране было как можно меньше зараженных ковидом? Поэтому при всем понимании эмоций Карпина мы вынуждены были среагировать. И считаю, что правильно сделали.

— Вы обратились в комитет по этике за колкость в адрес Роспотребнадзора и использование фразы Анатолия Бышовца, но никак не отреагировали ранее на высказывание, что «РПЛ — это чемпионат бани или водокачки». Почему тогда «съели»?

— Мы не «съели» (смеется). Да, было обидно, но мы поняли эмоции. Тренерская профессия — совсем непростая, в ней жизненно важен каждый результат. Тот же Слуцкий превратился в Лобановского, его качает на каждом матче, он нервничает без конца. И так в разной форме можно сказать о каждом.

Это я к Карпину подвожу. Поэтому и не пошли на жесткую реакцию в первый раз. Но во второй вынуждены были повести себя иначе. Потому что определенные границы переходить нельзя. И, сиди он в моем кресле, отреагировал бы точно так же. Уверен в этом.

— При встрече пожали бы руку Карпину и спортивному директору «Ростова» Алексею Рыскину?

— А почему нет? Сейчас просто все собрания проходят в видеоформате, мы еще не виделись. Вот было собрание — Рыскину предоставляли слово, никто не затыкал ему рот.

— Правда ли, что еще недавно ваши отношения с ним были безоблачными?

— Очень давно его знаю. Но не понимаю причину обид на лигу в моем лице. Сейчас, по-моему, Александр Валерьевич Дюков разъяснил ситуацию. Наверное, Рыскин там не один, есть руководители. Ладно, проехали. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.