РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Поздравляем, Антоха!». «Спартак» — о дне рождения Промеса

4 января 2020, 21:02
Теги:

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Квинси Промеса. Сегодня ему исполнилось 28 лет. Сейчас голландец выступает на родине за «Аякс».

— Сегодня Квинси Промес отмечает день рождения! Ему исполнилось 28 лет, — говорится в сообщении. — Поздравляем, Антоха!

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Севилью». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/1213516829341212678

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир