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Поющий Слуцкий стал мировым хитом: талантом тренера восхитились зарубежные СМИ

28 декабря 2020, 23:16
Леонид Слуцкий. Фото Twitter
Леонид Слуцкий. Фото Twitter
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Зарубежные СМИ обратили внимание на новогодний клип «Рубина», в котором главный тренер Леонид Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You».

Ролик вышел на YouTube-канале казанцев 28 декабря и поднялся на 18-е место на вкладке «В тренде» по России.

О песне в исполнении Слуцкого написали такие ведущие издания Европы, как The Guardian, Fox, Daily Mail, блог 433, американский журналист Sports Illustrated Грант Уол, легендарный футболист сборной Англии и эксперт Sky Гари Линекер и другие.

Особое внимание на Слуцкого обратили в Англии и Голландии, где тренер раньше работал. Первую половину сезона-2017/18 он возглавлял английский «Халл», с лета 2018 по ноябрь 2019 — голландский «Витесс».

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