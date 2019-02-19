Появятся ли ВАР в России? Нужно получить разрешение ФИФА И ИФАБ

Велика вероятность, что весной в полуфинальных кубковых матчах в России впервые в истории будут использованы видеоповторы. Подготовка к применению видеоарбитров (ВАР) идет по плану: РФС выделил необходимые средства, готовятся судьи, проведены переговоры с провайдером технологий Hawk Eye.

Последним шагом станет согласование с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) - только они вправе дать добро на использование ВАР. Без этого видеоарбитры в России работать не смогут.

Как планируется, весной видеоассистенты появятся в Кубке страны и стыковых матчах между командами премьер-лиги и первого дивизиона. Что касается чемпионата России-2019/20, окончательной ясности нет: клубы так и не определились с вариантом проекта и не сформировали бюджет.

В частности, непонятно, где будет создан центр для работы ВАР. Поэтому невозможно подсчитать вероятные расходы. (Александр Бобров)