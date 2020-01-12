«Появилось большое желание вернуться». Слуцкий объяснил, почему возглавил «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить казанскую команду. 48-летний россиянин до этого работал в английском «Халле» и голландском «Витессе».

— Всему свое время. Был посыл, желание поработать в Европе. Но там, как и в любой стране, есть свои плюсы и минусы. И теперь появилось внутреннее большое желание вернуться. «Рубин» сделал очень интересное предложение, — сказал Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ». — «Рубин» — одна из самых недооцененных команд России. Отличные традиции, богатая история, хорошая команда. Но последние годы что-то складывалось не так. Нужно это исправлять.