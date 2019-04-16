15:21 16 апреля | Футбол — РПЛ

Поверхностные раны и ушибы. Результат судмедэкспертизы Гайсина

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Гособвинитель на очередном заседании в Пресненском суде по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ предоставил копию справки от врача-невролога, выданной потерпевшему гендиректору НАМИ Сергею Гайсину.

Также было представлено заключение эксперта и результат судмедэкспертизы. У Гайсина зафиксированы поверхностные раны, осаднение нижней губы, ушиб мягких тканей подбородка и правой кисти.

Напомним, Мамаев и Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Дмитрий Зеленов)

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