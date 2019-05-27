"Потрясающая, фантастическая, космическая!" Дзюба - о посещаемости матчей "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. Сине-бело-голубые в прошедшем сезоне стали чемпионами России.

- Как мне посещаемость домашних матчей "Зенита"? Потрясающая, фантастическая, космическая! Я узнал, что наши матчи посетило более миллиона и 300 тысяч человек. Это очень круто, - сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе. - Мы лучшие в России и одни из лучших в Европе, я так понимаю. Так что спасибо болельщикам, спасибо людям, неравнодушным к футболу. Без вас не было бы праздника и этого концерта. Мы играем для вас. Когда полные стадионы, это нас мотивирует, несет вперед. Спасибо вам огромное. В следующем сезоне нужно еще больше приходить на стадион и болеть. Будет Лига чемпионов. Надеюсь, будет еще один крутой сезон.

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