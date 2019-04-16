"Потом узнала, что это футболисты. а сначала подумала, что они из 90-х". Посетитель кафе - о Мамаеве и Кокорине

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Екатерина Андреевна, которая была посетительницей "Кофемании" в день, когда случился конфликт с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара"Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Напомним, что сегодня в Пресненском районном суде проходит очередное заседание по делу о двух драках с участием компании.

– Около 8:30 утра я вошла в кафе. Была назначена встреча с подругой. Даже о конкретном месте условились, – сообщила суду женщина. – Я заказала кофе, читала книгу. Обратила внимание на шумную компанию. Сначала решила, что ничего страшного. Но потом поняла, что когда придет подруга, мы просто не сможем поговорить. Я пересела в противоположную часть зала. Пришла подруга, мы поговорили, а в какой-то момент услышали звуки бьющейся посуды. По пути в туалет поняли, что ребята вывели с черного хода.

– Кого вы помните?

– Четко помню только татуированного товарища (Павла Мамаева. – Прим. "СЭ") и рядом с ним слева молодой человек (Александра Кокорина. – Прим. "СЭ"), вот его я видела. Остальных точно не помню. Помню девушек, но лиц, конечно, не помню.

– Как вели себя эти люди?

– Не очень прилично, особенно девушки. Они очень громко разговаривали, их было слышно на все кафе. Все их общение было слышно. Как мне показалось, девушки вели себя не очень сообразно поведению в публичных местах. Мне показалось, что одна из них непристойные жесты производила. Я сидела, читала книгу и периодически посматривала. Потом я уже узнала из СМИ, что это футболисты. А сначала я подумала, что это ребята из неформальных организаций. Из середины девяностых! Когда много было криминальных группировок. Я подумала: ничего себе! Неужели такие еще существуют?!

– Нецензурная брань была?

– Была.

– Девушки как совершали непристойные движения? – вопрос прокурора.

– Не помню конкретики, это давно было. Вспоминаются какие-то эпизоды! Вот эти жесты были очень заметны.

– Кто-то на колени садился к молодым людям?

– Да, одна. И я это отметила.

– Почему вы приняли решение пересесть? Опасность почувствовали?

– Протестую! – встает Ромашов. – Наводящий вопрос, и ответ уже был на этот вопрос.

Судья принял возражение. (Дмитрий Зеленов)

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