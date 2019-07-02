Постановление по делу Кокорина и Мамаева поступило в "Бутырку". Теперь футболистов могут этапировать в колонию

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщил "СЭ", что постановление Мосгорсуда по апелляции на приговор доставлено в столичный СИЗО-2 "Бутырка". Теперь форварда и остальных осужденных должны этапировать в колонию.

– В СИЗО доставлено постановление, вроде бы еще в пятницу, – сказал Ромашов. – В течение двух недель Кокорина и других должны отправить на этап. (Арман Мкртчян)

Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Обвиняемые содержатся в СИЗО-2 "Бутырка" с 10 октября 2018 года.

Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима, Кокорины – к 1 году и 6 месяцам. ​

Кокорин богаче, Мамаев – свободнее. Какими будут их следующие контракты? //

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