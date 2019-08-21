Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, почему отверг предложение красно-зеленых провести прощальный матч.

— Был какой-то разговор, — рассказал Тарасов в интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Мне предлагали прощальный матч, но я понимал, что это делается не для меня. Руководство что-то хотело. Предложение было, но затем последовала операция, а когда полилась вся эта грязь, какой может быть прощальный матч, о чем вы говорите?

Мне не нужен прощальный матч. Есть игроки, с которыми я общаюсь. Я соберу их, как только выпрямится немного в жизни, cоберемся и болельщики придут и Палыч.

Тарасов получил травму в последнем туре чемпионата России-2018/19. Однако «Локомотив» не стал подписывать новый контракт с футболистом, 30 июня было объявлено о его уходе.