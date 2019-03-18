После матча "Спартак" – "Зенит" задержаны 77 человек

Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 20-го тура чемпионата России сказал, что в рамках матча "Спартак" – "Зенит" были задержаны 55 болельщиков "Спартака" и 22 – "Зенита".

- Мы совместно с полицией выявили 77 человек, которые нарушили правила поведения. Это 57 болельщиков "Спартака" и 20 - "Зенита". Составлены протоколы, пока не знаю решений по ним. Часть из них, может быть, будет направлена в суд.

- В чем выражались эти нарушения?

- Это и пронос и применение пиротехники, нахождение и распитие алкоголя. Весь букет, как говорится. (Андрей Михайлов)