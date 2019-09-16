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«Поражение полностью на мне». Соболев извинился перед фанатами «Крыльев» за незабитый пенальти

16 сентября 2019, 16:02
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев принес извинения фанатам после поражения в матче 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:4). Лидер атак самарцев при счете 1:1 в конце первого тайма не забил пенальти.

«Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвел всех: ребят, болельщиков, город... Забей пенальти — было бы все по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться!» — написал Соболев в Instagram.

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