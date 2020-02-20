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Популярный ресурс вспомнил про столкновение Заболотного и манекена на тренировке «Зенита»

20 февраля 2020, 15:43
Антон Заболотный. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Антон Заболотный. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Instagram 433 опубликовал видео столкновения российского форварда Антона Заболотного с манекеном на тренировке «Зенита». Это произошло 18 февраля 2019 года.

«Когда твой тренировочный манекен превращается в ван Дейка», — говорится в сообщении.

28-летний нападающий с этого сезона выступает за «Сочи». В текущем сезоне он провел 14 матчей за команду и забил два мяча при трех голевых передачах.

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