Популярный ресурс вспомнил про столкновение Заболотного и манекена на тренировке «Зенита»

Instagram 433 опубликовал видео столкновения российского форварда Антона Заболотного с манекеном на тренировке «Зенита». Это произошло 18 февраля 2019 года.

«Когда твой тренировочный манекен превращается в ван Дейка», — говорится в сообщении.

28-летний нападающий с этого сезона выступает за «Сочи». В текущем сезоне он провел 14 матчей за команду и забил два мяча при трех голевых передачах.