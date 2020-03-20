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Попов стал лучшим игроком «Ростова» в матче с «Локомотивом»

20 марта 2020, 09:22
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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов стал лучшим игроком команды в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:3).

Капитан ростовчан реализовал пенальти. В результате голосования болельщиков средний балл Попова оказался самым высоким в команде — 3,8 из 5.

«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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