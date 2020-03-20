Попов стал лучшим игроком «Ростова» в матче с «Локомотивом»
20 марта 2020, 09:22
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов стал лучшим игроком команды в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:3).
Капитан ростовчан реализовал пенальти. В результате голосования болельщиков средний балл Попова оказался самым высоким в команде — 3,8 из 5.
Ивелин Попов — «Ростсельмаш — лучший игрок матча» с «Локомотивом» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) March 20, 2020
Во встрече с москвичами капитан «Ростова» забил единственный гол нашей команды. В результате голосования болельщиков средний балл Попова оказался самым высоким в команде — 3,8 из 5.
#ФКРостов #МыРостов #Попов pic.twitter.com/D0MjZmtmA1
«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи