22:30 14 апреля | Футбол — РПЛ

Попов "Спартаку" не проигрывает

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Ивелин Попов, зимой перешедший из "Спартака" в "Ростов", в седьмой раз в российской карьере сыграл против красно-белых в чемпионате. В этих встречах команды болгарина ни разу не уступили, одержав две победы. При этом сам хавбек отметился тремя голами и одной голевой передачей. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Ивелина Попова против "Спартака"

Дата

Турнир

Клуб Попова

Счет

Действия Попова

15.09.2012

Чемпионат

Кубань

2:2 (д)

29 минут (в)

31.03.2013

Чемпионат

Кубань

2:2 (г)

19 минут (в, з)

04.08.2013

Чемпионат

Кубань

2:2 (д)

63 минуты (з)

28.04.2014

Чемпионат

Кубань

2:0 (г)

90 минут, 2 гола, 1 жк

02.11.2014

Чемпионат

Кубань

3:3 (д)

90 минут, 1 гол ,1 передача, 1 жк

04.04.2015

Чемпионат

Кубань

1:1 (г)

90 минут

14.04.2019

Чемпионат

Ростов

2:1 (д)

78 минут

Итого: 7 матчей, 459 минут, 3 гола, 1 передача, 2 жк.

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