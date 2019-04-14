Попов "Спартаку" не проигрывает

Ивелин Попов, зимой перешедший из "Спартака" в "Ростов", в седьмой раз в российской карьере сыграл против красно-белых в чемпионате. В этих встречах команды болгарина ни разу не уступили, одержав две победы. При этом сам хавбек отметился тремя голами и одной голевой передачей. (Кирилл Бурдаков)
Матчи Ивелина Попова против "Спартака"
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб Попова
|
Счет
|
Действия Попова
|
15.09.2012
|
Чемпионат
|
Кубань
|
2:2 (д)
|
29 минут (в)
|
31.03.2013
|
Чемпионат
|
Кубань
|
2:2 (г)
|
19 минут (в, з)
|
04.08.2013
|
Чемпионат
|
Кубань
|
2:2 (д)
|
63 минуты (з)
|
28.04.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
2:0 (г)
|
90 минут, 2 гола, 1 жк
|
02.11.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
3:3 (д)
|
90 минут, 1 гол ,1 передача, 1 жк
|
04.04.2015
|
Чемпионат
|
Кубань
|
1:1 (г)
|
90 минут
|
14.04.2019
|
Чемпионат
|
Ростов
|
2:1 (д)
|
78 минут
Итого: 7 матчей, 459 минут, 3 гола, 1 передача, 2 жк.