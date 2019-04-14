Попов "Спартаку" не проигрывает

Ивелин Попов, зимой перешедший из "Спартака" в "Ростов", в седьмой раз в российской карьере сыграл против красно-белых в чемпионате. В этих встречах команды болгарина ни разу не уступили, одержав две победы. При этом сам хавбек отметился тремя голами и одной голевой передачей. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Ивелина Попова против "Спартака"

Дата Турнир Клуб Попова Счет Действия Попова 15.09.2012 Чемпионат Кубань 2:2 (д) 29 минут (в) 31.03.2013 Чемпионат Кубань 2:2 (г) 19 минут (в, з) 04.08.2013 Чемпионат Кубань 2:2 (д) 63 минуты (з) 28.04.2014 Чемпионат Кубань 2:0 (г) 90 минут, 2 гола, 1 жк 02.11.2014 Чемпионат Кубань 3:3 (д) 90 минут, 1 гол ,1 передача, 1 жк 04.04.2015 Чемпионат Кубань 1:1 (г) 90 минут 14.04.2019 Чемпионат Ростов 2:1 (д) 78 минут

Итого: 7 матчей, 459 минут, 3 гола, 1 передача, 2 жк.