Попов и Еременко - в старте "Ростова" на матч со "Спартаком"

"Ростов" объявил состав на матч 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". С первых минут встречу начнут хавбеки Роман Еременко и Ивелин Попов.

Состав "Ростова": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов, Норманн, Гацкан, Еременко, Попов, Ионов.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Зуев, Шомуродов, Зайнутдинов, Плиев, Новосельцев, Шадин.

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Наш состав на битву против "Спартака" pic.twitter.com/FyIVquFpj7 – Football Club Rostov (@rostovfc) 14 апреля 2019 г.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

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