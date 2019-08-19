Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщается в Twitter федерации футбола страны. Всего в списке 26 игроков.

Молодежная сборная Аргентины готовится к матчам отборочного турнира на Олимпийские игры в Японии. Квалификационный этап состоится в Колумбии в начале следующего года.

Estos son los futbolistas convocados para la #Selecci?nMayor y #Sub23 que jugar?n amistosos en el mes de septiembre en fecha FIFA ? pic.twitter.com/oI9tqXYwSP — Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) August 18, 2019

В сезоне-2019/20 Понсе провел 6 матчей за «Спартак», в которых забил 2 гола и получил 1 красную карточку.