Понсе перешел из "Анжи" в "Ахмат"

"Ахмат" объявил о подписании контракта с нападающим Андрес Понсе, информирует пресс-служба клуба. Контракт с форвардом подписан на 4 года.
22-летний форвард перешел в "Анжи" летом 2018 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей и забил 5 голов.
Repost @lord_095 Дорогие друзья! На днях мы объявляли о подписании контракта с польским легионером Конрадом Михалаком, а сегодня переход в "АХМАТ" оформил нападающий "Анжи" и сборной Венесуэлы Андрес Понсе. Мы подписали контракт с форвардом на четыре года. Понсе с самого начала своей российской карьеры зарекомендовал себя с лучшей стороны. Надеюсь, его способности, талант и целеустремленность помогут ему раскрыться в нашем клубе ещё ярче. Понсе начнёт работать с командой с первого дня на сборах в Австрии, которые начнутся ровно через десять дней. Желаю нашему новичку успехов, и говорю: добро пожаловать в "АХМАТ"! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Футбол #Понсе #Чечня