Понсе перешел из "Анжи" в "Ахмат"

"Ахмат" объявил о подписании контракта с нападающим Андрес Понсе, информирует пресс-служба клуба. Контракт с форвардом подписан на 4 года.

22-летний форвард перешел в "Анжи" летом 2018 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей и забил 5 голов.