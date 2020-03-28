Понсе назвал любимые блюда русской кухни
15:47
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал, какие блюда из русской кухни ему нравятся.
— Русскую музыку не слушаю, разве что по радио что-то попадется, — сказал Понсе в прямом эфире группы «Вконтакте» «Спартака». — Но по памяти ничего не воспроизведу.
Достаточно много понравилось русских блюд. Понравился бефстроганов. Ну и другие блюда хороши.
Борщ пробовал. Не являюсь большим поклонником супов, но борщ мне понравился.
Мне очень нравится мате. Это моя страсть, моя любовь. У меня есть набор, который я ношу всегда с собой. И всегда рад угостить и объяснить, что это такое. С Мельгарехо постоянно пьем вместе.
Опрос
проголосовало: 15835Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020