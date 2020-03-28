РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Понсе назвал любимые блюда русской кухни

15:47
Эсекиэль Понсе. Фото instagram.com
Эсекиэль Понсе. Фото instagram.com
Теги:

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал, какие блюда из русской кухни ему нравятся.

— Русскую музыку не слушаю, разве что по радио что-то попадется, — сказал Понсе в прямом эфире группы «Вконтакте» «Спартака». — Но по памяти ничего не воспроизведу.

Достаточно много понравилось русских блюд. Понравился бефстроганов. Ну и другие блюда хороши.

Борщ пробовал. Не являюсь большим поклонником супов, но борщ мне понравился.

Мне очень нравится мате. Это моя страсть, моя любовь. У меня есть набор, который я ношу всегда с собой. И всегда рад угостить и объяснить, что это такое. С Мельгарехо постоянно пьем вместе.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15835
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир