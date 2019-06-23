"Понсе – как Кавенаги, только быстрее"

Журналист аргентинского отделения телеканала Fox Sports Алехо Маццотти специально для "СЭ" дал оценку новичку "Спартака" Эсекиэлю Понсе – 22-летний нападающий на днях присоединился к красно-белым. Москвичи купили форварда у итальянской "Ромы" за 7 миллионов евро.

- Понсе фантастически нацелен на ворота, это игрок штрафной площади, – говорит Маццотти, который освещал выступление "Ньюэллс Олд Бойз" – первый клуб Понсе. – У нас не зря назвали этого парня "танк", он такой и есть. Пробивной, напористый, каждый удар – как выстрел.

- В чем его главный козырь?

- Использует моменты. Знает, где и когда открыться, оторваться от защитника. Если у него будут грамотные партнеры, с которыми он найдет общий язык, Понсе может начать забивать сразу. Только нужно доверие.

- У аргентинцев в России не всегда получается. Ему трудно адаптироваться в новой стране?

- На мой взгляд, Понсе прошел хорошую школу в Греции. В целом греческий чемпионат можно назвать неплохой тренировкой перед переездом в Россию. Он там забивал, его оценили, у него появилась уверенность.

- С кем из аргентинцев, выступавших в России, могли бы его сравнить?

- По бомбардирскому чутью – с Фернандо Кавенаги. Но Понсе – игрок нового поколения, более скоростной. В общем, как Кавенаги, только быстрее. Кроме того Фернандо поехал в Россию без адаптации, и потерялся. У Понсе за спиной опыт. Повторю – важно, чтобы ему доверяли и правильно использовали. (Дмитрий Зеленов)

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