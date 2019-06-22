Понсе будет выступать под 19-м номером в "Спартаке"

Вчера, 21 июня, нападающий Эсекиэль Понсе перешел из "Ромы" в "Спартак". 22-летний аргентинец будет играть за красно-белых под 19-м номером, информирует официальный сайт москвичей.

Под 19-м номером с 2004 по 2006 год выступал соотечественник Понсе Фернандо Кавенаги.

В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за греческий АЕК, где забил 21 мяч в 43 матчах за клуб и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Эсекиэль Понсе стал игроком "Спартака" // Подборка лучших моментов с новичком "Спартака" Понсе. Видео