Помирился ли Кокорин с Паком? Эмоциональный спор адвокатов и прокурора на суде по Кокорину и Мамаеву

В Преснеском суде города Москвы продолжаются заседания по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Во вторник состоялся эмоциональный диалог между адвокатами и прокурором.

- Он что, проявляет агрессию? Нет, абсолютно. Смотрите! Вот он стоит, разговаривает с Паком. Руку ему на плечо положил. О чем они говорят?

- Какую он руку положил? Где вы это видите?

- Так посмотрите!

- Никакой руки на плечо нету. Между ними официант стоит, о чем вы говорите. Он стоит между ними.

- Так он уже отошел, вы чего!

- Он стоит между ними… Их выпроваживают! Никакой руки на плечо у Пака нет.

- Давайте еще раз прокрутим. Да-да, можно еще раз.

- Да я уже 500 раз смотрела, может не будем?

- Можно на замедленную. Как так можно, сначала помирились, а потом…

- Они не мирились! И руки никому никто не клал.

- Ой… (раздраженно). Вот, вот! Смотрите! Вот рука пошла!

- И стоят они на расстоянии, между человеком.

- Каким человеком?! Он сбоку стоит.

- Они на расстоянии стоят! Вам не видно это.

- Если объективно, видно, куда пошла ладонь.

- Она могла пойти куда угодно. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live