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Полузащитник «Спартака» Тил советует всем оставаться дома

22 марта 2020, 12:42
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил опубликовал новое фото в Instagram. Он призвал оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

— Оставайтесь дома, берегите себя, — написал голландец в Instagram.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 297 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 382. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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