Полузащитник «Рубина» Закиров проведет остаток сезона в «Волгаре»
21-летний полузащитник «Рубина» Камиль Закиров продолжит карьеру в астраханском «Волгаре» на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20, сообщает официальный сайт казанцев.
Камиль Закиров проведет остаток сезона в «Волгаре».— «Рубин» Казань (@fcrk) February 21, 2020
21-летний полузащитник продолжит карьеру в астраханском «Волгаре» на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/2020.
Желаем Камилю успехов!
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Закиров перешел в «Рубин» летом 2019 года, сыграл за команду в трех матчах премьер-лиги. «Волгарь» лидирует в зоне «Юг» ПФЛ и ведет борьбу с владикавказской «Аланией» за выход в ФНЛ.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/kamil-zakirov-provedet-ostatok-sezona-v-volgare