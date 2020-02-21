Полузащитник «Рубина» Закиров проведет остаток сезона в «Волгаре»

21-летний полузащитник «Рубина» Камиль Закиров продолжит карьеру в астраханском «Волгаре» на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20, сообщает официальный сайт казанцев.

Камиль Закиров проведет остаток сезона в «Волгаре».



21-летний полузащитник продолжит карьеру в астраханском «Волгаре» на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/2020.



Желаем Камилю успехов!

? https://t.co/gQAUzEzsnX pic.twitter.com/CkMJFvDvS3 — «Рубин» Казань (@fcrk) February 21, 2020

Закиров перешел в «Рубин» летом 2019 года, сыграл за команду в трех матчах премьер-лиги. «Волгарь» лидирует в зоне «Юг» ПФЛ и ведет борьбу с владикавказской «Аланией» за выход в ФНЛ.