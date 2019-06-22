Полузащитник "Норшелланна" не хочет переезжать в Россию ради ЦСКА

ЦСКА заинтересовался полузащитником "Норшелланна" Андресом Сков Олсеном, информирует ekstrabladet.dk. Однако, как отметил сам 19-летний хавбек, он не стремится играть в России.

– По крайней мере это не приоритетный вариант для меня. Никогда не знаешь, что случится завтра, но это не то, к чему я стремлюсь. Да и вообще я не знаю, что из себя представляет российский футбол.

"Реала Сосьедад" предлагал за Олсена 4 миллиона евро, однако датский клуб не устроила такая сумма отступных. По словам футболиста, такой вариант его устроил бы больше.

– Этот клуб использует молодых игроков и дает им шанс. Поэтому это был бы хороший вариант, – отметил Олсен.

В прошлом сезоне полузащитник 44 матча за клуб, в которых забил 26 голов и сделал 6 результативных передач.