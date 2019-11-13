Полузащитник «Крыльев» Мияйлович дисквалифицирован на 2 матча за фол на Понсе

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на 2 матча полузащитника «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича, который получил прямую красную карточку в матче 16-го тура против «Спартака» (0:2) за фол на форварде красно-белых Эсекиэле Понсе.

— Мияйлович дисквалифицирован на 2 игры за агрессивную игру, — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. (Иван Торопцев)

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