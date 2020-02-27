Тил поделился фотографией перед матчем «Динамо» — «Спартак»
17:39
Полузащитник «Спартака» Гус Тил опубликовал новую фотографию в своем Instagram перед матчем 20-го тура чемпионата России против «Динамо». Встреча пройдет 29 февраля в Москве.
«В субботу мы снова вернемся», — подписал фото Тил.
«Спартак» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров. «Динамо» — 24 балла и 8-я строчка.
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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи