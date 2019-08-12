Полузащитник Джеймс Форрест хотел бы остаться в "Селтике"

Полузащитник "Селтика" Джеймс Форрест заявил, что хотел бы остаться в клубе из Глазго. Срок его действующего контракта истекает летом 2022 года. Ранее появилась информация, что на 28-летнего шотландца претендует "Зенит".

"Я знаю, что тренер говорил о подписании нового контракта. Мне было приятно это слышать, – цитирует Форреста Daily Record.

Хотелось бы заключить новое соглашение и сконцентрироваться на футболе. В нынешнее время редко можно встретить, когда игрок проводит всю карьеру в одном клубе. Но в мире и очень мало команд, которые можно сравнить с "Селтиком". И мне хотелось бы оставаться его частью как можно дольше".