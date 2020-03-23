Полузащитник ЦСКА рассказал о напряженной обстановке в Словении из-за коронавируса

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал, чем занимается во время вынужденной паузы во время Тинькофф чемпионата России, которая вызвана эпидемией коронавируса.

— Очень грустная ситуация. Но так сложилось, и сейчас необходимо соблюдать определенный порядок, — приводит слова Бийола bobsoccer.ru. — Каков мой обычный график? Теперь получается чуть дольше поспать. Затем иду на первую тренировку. После того, как выполнен необходимый объем работы, возвращаюсь домой, где и провожу львиную долю времени.

— Что делаете?

— Читаю книги, смотрю фильмы. Потом наступает время для второй тренировки. После нее готовлю себе ужин. Затем вновь читаю или смотрю кино. Наконец, отправляюсь спать.

— Куда ходите тренироваться?

— В парк, рядом с домом. Народа там почти нет. Совершаю пробежки. В остальное время, как уже сказал, нахожусь дома. Конечно, очень скучаю по тренировкам с мячом.

— Понятно, что вы ежедневно на связи со Словенией, где находятся ваши родные и близкие. Что они рассказывают?

— Все очень непросто. Пожалуй, ситуация там чуть более напряженная, чем здесь, в России. Люди находятся на жестком карантине, им не рекомендуется выходить на улицу.

— Вы сейчас живете один?

— Да. Тяжеловато столько времени проводить в одиночестве, но что поделаешь? Нужно составлять распорядок дня и четко ему следовать. Все прекрасно понимают, это форс-мажор.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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