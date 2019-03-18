16:30 18 марта | Футбол — РПЛ

Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плече

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Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко сегодня перенес хирургическое вмешательство, сообщает официальный Твиттер клуба.

Сообщается, что игроку прооперировали плечо. В ближайшие недели он будет восстанавливаться под наблюдением клубных врачей. Более точный срок восстановления не указан.

21-летний Астемир Гордюшенко в текущем сезоне провел три матча за первую команду ЦСКА, а также две игры за "Тюмень", где он выступает в аренде до конца нынешнего сезона.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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