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Полузащитник ЦСКА Ахметов съел конину в прямом эфире

00:43
Ильзат Ахметов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ильзат Ахметов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов побывал в прямом эфире «Ак Барс ТВ».

Во время эфира на канале хоккейного клуба футболист съел конину по просьбе ведущего.

— Ешь конину! Ешь конину давай!, — сказал ведущий.

— Это священное животное для нашего клуба. Да простят меня болельщики ЦСКА, — отреагировал игрок.

— Не простят они тебя! Напомню, что это конина, — ответил ему ведущий.

22-летний Ильзат Ахметов в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА и забил три мяча при трех голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcakbars/status/1227338127540473857

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