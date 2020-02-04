Полузащитник «Арсенала» Чаушич объяснил, почему команда не смогла пройти «Нефтчи» в Лиге Европы

Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал, почему команда не смогла превзойти «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы.

— Что пошло не так в отборочном турнире Лиги Европы в матчах с «Нефтчи» при том, что в чемпионате команда стартовала удачно?

— Знаете, мне кажется, мы были недостаточно готовы. В таких турнирах в команде должны быть футболисты, которые уверены в себе и уже играли в Европе в такого рода матчах. Нам же этого опыта не хватило.

Мы ведь действительно хорошо начали чемпионат. И я был уверен, что можем победить команду намного сильнее «Нефтчи». Но провели две очень слабые игры. Дома, где обычно побеждаем, а потом на выезде. Только и остается сказать, что это футбол, в котором даже топ-клубы проигрывают маленьким командам, а потому нужно идти дальше. (Артем Агапов)

Полностью интервью Чаушича здесь