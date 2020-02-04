Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал о несложившихся отношениях с экс-тренером тульской команды Олегом Кононовым.

— Что вы извлекли из короткого сотрудничества с Олегом Кононовым?

— Все начиналось хорошо. Но потом мы просто не поняли друг друга. Когда на меня вышла «Црвена Звезда», я захотел вернуться в Белград. За 20 лет в клубе ни разу не сыграл за первую команду, а тогда у меня появилась возможность участвовать в Лиге чемпионов. Я пошел и сказал тренеру, что хочу уйти. Считаю, для любого футболиста нормально иметь мечту, знать, чего ты хочешь в жизни и карьере. Но тренер меня не понял. На следующей тренировке случился ряд плохих вещей, он выгнал меня с занятия. А через несколько дней я все-таки перешел в «Црвену Звезду». (Артем Агапов)

Полностью интервью Чаушича здесь