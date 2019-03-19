Получит ли Кокорин торт в СИЗО на день рождения? Отвечает представитель ОНК

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ" как форвард "Зенита" Александр Кокорин планирует встретить свое 28-летие в тюрьме.

Футболист, его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся под стражей в московском СИЗО-2 "Бутырка" с октября 2018 за участие в двух драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок их арестов, последний раз – до 8 апреля.

– Члены ОНК накануне посещали "Бутырку" с проверкой, в том числе, навестили Александра Кокорина. Он сообщил, что не планирует праздновать день рождения, подарков он также не просил, – сказал Мельников. – При этом игрок надеется, что у него получится поговорить с близкими по телефону, поскольку у Александра на это есть разрешение от следователя.

– А насколько реально, что Кокорин получит праздничный торт от родственников?

– Александр был бы не против, если бы его передали, несмотря на то, что нападающий никого об этом не просил. В соответствии с правилами внутреннего распорядка СИЗО передача кондитерских изделий возможна, но они должны отвечать критериям, которые установлены этими документами. (Иван Торопцев)