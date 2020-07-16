Полиция задержала похитителей головы Дзюбы

Полиция задержала тех, кто похитил голову алюминиевой фигуры нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в Подольске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что нарушители уже дают показания в полиции. Стоимость фигуры составляет 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что четверо парней оторвали фигуре голову, испражнились и сделали фотографии. Местные жители написали на них заявление.

Напомним, осенью прошлого года две девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Фигуры Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира-2018, где форвард стал одним из лидеров национальной команды, которая дошла до четвертьфинала.

19 июля в Санкт-Петербурге состоится полуфинальный матч Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».