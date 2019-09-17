Полиция проводит проверку по факту наезда отчимом Кокорина на журналиста

Полиция начала проверку по факту ДТП, которое произошло у колонии в городе Алексеевка Белгородской области, сообщает официальный сайт УМВД по региону. Напомним, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина совершил наезд на журналиста.

— 17 сентября 2019 года около 07 часов 46 минут в дежурную часть ОМВД России по Алексеевскому городскому округу поступило сообщение о ДТП, связанном с наездом на пешехода, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя иномаркой, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1998 года рождения. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции