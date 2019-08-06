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Источник: полиция ищет зачинщиков беспорядков на матчах "Зенита". Подозреваются фанаты из Украины

Беспорядки на матче "Зенита". Фото Mash на Мойке.
Беспорядки на матче "Зенита". Фото Mash на Мойке.
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Полиция Санкт-Петербурга занимается поиском тех, кто был зачинщиком беспорядков на последних матчах "Зенита", сообщает канал в Telegram Mash на Мойке.

По данным источника, оперативники из Центра "Э" вычислили, кто за этим стоит. По их информации, за беспорядки агитируют в социальных сетях и во время матчей фанатские "фирмы" из Украины.

Первый случай: на матче "Зенит""Тамбов" 14 июля человек начал заводить толпу и провоцировать на конфликт с росгвардейцами. Его продолжают разыскивать.

Второй случай:  на матче "Зенит""Краснодар" 3 августа в перерыве болельщики со второго яруса трибуны D, куда может купить билет любой желающий, напали на полицейских с кусками металлических ограждений, двое сотрудников попали в больницу. Зачинщика пока не рассекретили, но взяли двоих нападавших — Георгия Воеводина и Дениса Первачука, отмечает Telegram-канал.

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