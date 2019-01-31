"Показательная порка…" Воронин - о Кокорине и Мамаеве

Бывший нападающий сборной Украины и московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" поделился своим мнением о переходе Ракицкого в "Зенит", интервью Самедова и судьбе Кокорина с Мамаевым.

– Допускаете, что Кокорина и Мамаева оставят в СИЗО еще на два месяца?

– Надежда умирает последней. Считаю, ребята уже понесли определенное наказание. Я их не оправдываю. Но никто не мог представить, что это все зайдет так далеко… Кокорин и Мамаев – спортсмены, а не изверги, убийцы или дебоширы. Люди совершили проступок и должны получить адекватное наказание. Пора уже поставить точку. Но судя по тому, как все складывается, им наверное, еще продлят арест…

– Как вы восприняли опубликованную частную переписку Кокорина с болельщиком, в которой он назвал народ быдлом?

– Понятно, что те слова были вырваны из контекста. Все это вылезло наружу именно сейчас, когда заканчивается срок их пребывания в СИЗО. Показательная порка… Решили подогреть общественное мнение, чтобы люди начали говорить, что Кокорин не раскаялся и так далее… С другой стороны, парням самим нужно быть сейчас осторожнее. Лучше не поддаваться ни на какие провокации. (Виталий Айрапетов)

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