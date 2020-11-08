Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Ростовом» (2:0) в 14-м туре РПЛ прокомментировал игру своей команды и результат.

— У нас было солидное преимущество по моментам, много предголевых ситуаций, проникновений между линиями, — сказал Гончаренко. — Группа атаки не всегда получала мяч в штрафной, поэтому больше били издали. Не первая уже такая игра, когда моментов много, но с реализацией не все хорошо. Но зато был хороший баланс, в обороне сыграли уверенно. (Дмитрий Гирин)